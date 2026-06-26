Взрыв произошел в городе на северо-востоке Украины

Взрыв произошел в Полтаве на северо-востоке Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

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В публикации отмечается, что сигнал тревоги действует на территориях Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в Сумах.

Накануне российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать.

Также российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» в районе Сум.

Ранее власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам.