КСИР атаковал судно в Ормузском проливе

CBS News подтвердил информацию американского чиновника об ударе по торговому кораблю. Снаряд повредил мостик судна, уже прошедшего пролив. Международная морская организация заморозила начатый план вывода кораблей.

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Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес заявил, что эвакуация приостанавливается до получения гарантий безопасности. Судно прошло пролив до атаки и не соответствовало правилам эвакуации.

На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум, по которому Тегеран обязался обеспечить безопасный проход в течение 60 дней. После сделки судоходство резко выросло — до 70 судов в день. Однако разногласия сохраняются.

США настаивают на маршруте у побережья Омана, Иран требует разрешения на проход и использования своей полосы. Тегеран также предупредил, что суда вне установленных маршрутов лишатся защиты.