КСИР атаковал судно в Ормузском проливе

КСИР атаковал сингапурское судно в Ормузском проливе
CBS News подтвердил информацию американского чиновника об ударе по торговому кораблю. Снаряд повредил мостик судна, уже прошедшего пролив. Международная морская организация заморозила начатый план вывода кораблей.
Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес заявил, что эвакуация приостанавливается до получения гарантий безопасности. Судно прошло пролив до атаки и не соответствовало правилам эвакуации.
На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум, по которому Тегеран обязался обеспечить безопасный проход в течение 60 дней. После сделки судоходство резко выросло — до 70 судов в день. Однако разногласия сохраняются.
США настаивают на маршруте у побережья Омана, Иран требует разрешения на проход и использования своей полосы. Тегеран также предупредил, что суда вне установленных маршрутов лишатся защиты.