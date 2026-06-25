Раскрыты планы России на СВО

Российские войска намерены нарушить транспортную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Планы России на специальной военной операции (СВО) раскрыли в Министерстве обороны России.

Как заявили в оборонном ведомстве, выполнить поставленные задачи войска планируют с помощью ударов по топливным объектам противника.

«Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», — рассказали в Минобороны.

В качестве примера ударов по таким объектам в ведомстве привели атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» на заправочные станции в Николаевской области и удары по газораспределительной станции в Черниговской области.

Путин назвал главную составляющую успеха СВО

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заявил, что ВСУ переходят к терроризму, в то время как Вооруженные силы России наступают на поле боя. По словам специалиста, ВСУ в зоне спецоперации придерживаются тактики жесткой обороны.