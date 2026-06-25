"Калашников" представил в Индии экипировку для высокогорья

Концерн "Калашников" представил на международной выставке в Индии специализированную экипировку для экстремальных высокогорных условий и индивидуальный фильтр для очистки воды.

© Пресс-служба Концерна "Калашников"

Как сообщил ТАСС директор по развитию бизнеса концерна в республике Максим Караваев, при разработке и продвижении продукции учитываются потребности индийских вооруженных сил и вооруженной полиции.

"Мы внимательно смотрим на потребности вооруженных сил и вооруженной полиции Индии. Тяжелые условия высокогорья, все, что выше 5 тыс. метров, - это порывы ветра, мало кислорода, температуры до минус 50-60 градусов", - отметил Караваев. "У нас есть специализированная обувь [для ношения при температуре] до минус 60 градусов. В ней применяются специальные материалы и ткани. Это уже проверенное и работающее решение", - сказал представитель концерна.

Кроме того, компания представила средства обеспечения комфорта военнослужащих при длительном пребывании в полевых условиях и на высокогорных позициях. По словам Караваева, вопрос качества питьевой воды остается одним из наиболее актуальных для Индии.

"Один из наших наиболее продвинутых продуктов - специализированный индивидуальный фильтр для воды на трековых мембранах. Он обеспечивает фильтрацию до 20 тыс. литров воды", - сообщил он.

Компактный фильтр позволяет очищать воду от нефтепродуктов, химического загрязнения, тяжелых металлов, бактерий и возбудителей инфекций.

Особенностью устройства является встроенный механизм контроля ресурса фильтра.

"Когда его фильтрационные возможности снижаются, он перестает фильтровать воду. Когда его уже небезопасно использовать, он сам показывает, что его необходимо почистить", - пояснил Караваев.

Концерн "Калашников" впервые представил высокотехнологичные изделия на 10-й специализированной выставке стрелкового оружия, борьбы с терроризмом, передовых военных технологий и систем электронной защиты India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Одной из ключевых частей российской экспозиции стала линейка беспилотных авиационных систем. Помимо компактных коптеров "Каракурт" и "Голиаф", демонстрируется всеклиматический высотный разведывательный аппарат, известный в Индии под названием Garuda.