В Москве ПВО сбило 30 дронов

Система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России успешно уничтожила 30 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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По словам Собянина, на местах падения обломков работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента. Мэр отметил, что система ПВО показала высокую эффективность, успешно отразив атаку дронов, что подтверждает готовность защитных механизмов столицы.

Ранее в тот же день мэр сообщал о сбитии 28 беспилотников, что указывает на продолжающуюся угрозу воздушных атак. Эффективные действия системы ПВО обеспечивают безопасность граждан и инфраструктуры Москвы в условиях повышенной напряженности.

Собянин также подчеркнул важность бдительности и готовности экстренных служб к подобным ситуациям, что позволяет минимизировать риски для населения и предотвратить возможные последствия атак.