Российские военные нанесли точечный удар по нефтебазе в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что ВСУ в регионе ждет «энергетический голод».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения «Геранями» хранилища ГСМ — нефтебазы «Канцеровка». Она использовалась специалистами войск беспилотных систем ВСУ.

«Это была последняя нефтебаза в Запорожской области, которой пользовались ВСУ для обеспечения группировки горюче-смазочными материалами. Удар пришелся в сердце нефтебазы, и поэтому ВСУ на запорожском направлении будет испытывать настоящий энергетический голод», — прокомментировал ситуацию Иванников, заявив, что обеспечение топливом полностью сорвано.

По словам эксперта, сейчас командование ВСУ ищет возможность доставить топливо из других регионов, но эти попытки сталкиваются с противодействием и страхом со стороны гражданского персонала.

«Они просто отказываются сейчас обслуживать группировку ВСУ и использовать свои транспортные средства для перемещения топлива, так как в большинстве случаев водители бензовозов погибают вместе со своим огнеопасным грузом», — рассказал Иванников.

Советник добавил, что паралич топливной системы скажется на мобильности и боеспособности ВСУ на передовой. Он назвал такие действия эффективной мерой воздействия на противника.