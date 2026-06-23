Российские военные продолжают продвигаться на линии боевого соприкосновения, при этом укрепляется система противовоздушной обороны и к осени ожидается «перелом». Об этом рассказали эксперты, слова которых приводит «Царьград».

После ряда атак по России Владимир Зеленский заявил, что «пора заканчивать войну» и начал угрожать Белоруссии. Российское эксперты также согласны, что войну надо заканчивать, но вопрос в том, на каких именно условиях.

«Вопрос в деталях. На условиях коллективного Запада, который решил дело довести до стратегического поражения России? Зеленский сейчас расцвел, не считается с потерями. Такой энергетический вампиризм на уровне отдельно взятого человека, которого стремительно сделали политиком», - констатировал военный обозреватель Юрий Котенок.

При этом, по его словам, российские войска продолжают продвигаться вперед.

А политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил уверенность, что сейчас лучшим ответом является продолжение СВО и движение на запад.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на выделение денег Украине, уверенность в проигрыше России на Западе «начинает колебаться» и, тот же канцлер Германии Фридрих Мерц уже говорит о том, что «нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну».

Разработчик системы РЭБ Игорь Потапов в свою очередь заметил, что у Украины стоит конкретная задача – довести вылеты беспилотников до тысячи единиц в сутки. Сейчас можно говорит о приближении к цифре в 600 дронов. Однако последние противодроновые меры, принимаемые в России, «внушают оптимизм».

«Сейчас предприятия могут модернизировать свои системы защиты и идти по примеру военных. Это малая ПВО, дроны-перехватчики, пулеметные турели, либо ручные пулеметы. Это очень эффективные средства», - пояснил он.

Одна из основных проблем сейчас – это «дроны среднего радиуса действия до 200 километров» с использованием технологий искусственного интеллекта, заметил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас, говорят, наши противоядие нашли. Посмотрим, как будет все это проходить. Все это развивается, это технологические моменты», - пояснил он.

А военный эксперт и разработчик беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Сергей Товкач уверен, что скоро можно ожидать перелома в ситуации.

«Осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно», - заверил он.

Напомним, что ранее почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.