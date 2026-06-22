Трамп задумал увеличить выпуск ракет

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом руководство Пентагона и ведущих американских оборонных компаний для обсуждения мер по ускорению производства ракет и других видов боеприпасов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Трамп планирует обратиться к представителям оборонной отрасли с призывом ускорить восстановление запасов американского вооружения, которые сократились на фоне конфликта с Ираном. Ожидается, что во встрече примут участие заместитель министра обороны США Стивен Файнберг, а также руководители компаний Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman и Honeywell Aerospace.

По информации WSJ, Пентагон уже достиг предварительных соглашений с производителями о наращивании выпуска ракет Patriot и Tomahawk, однако Конгресс пока не утвердил финансирование этих программ. В проекте бюджета на 2027 финансовый год американское военное ведомство запросило 52,9 миллиарда долларов на расширение производства 12 видов ключевых боеприпасов, включая ракеты Patriot, Standard Missile и THAAD.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен наладить лицензионное производство американских ракет в Европе и на Украине. Отмечается, что ракетный арсенал США сильно уменьшился в ходе военных действий против Ирана, на его восполнение потребуется время. В связи с этим глава Белого дома уведомил союзников, что рассмотрит возможность производства ракет за пределами страны.