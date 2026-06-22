В Воронеже ввели режим ЧС после удара ВСУ

В Воронеже после атаки высокоскоростных воздушных целей ввели режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба.

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Ранее глава региона сообщал, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько "высокоскоростных воздушных целей". В области была объявлена ракетная опасность, позднее ее отменили.

По словам Гусева, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. Территория предприятия, попавшего в зону происшествия, продолжает осматриваться, поэтому количество раненых уточняется. Ранее власти сообщали о трех пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии.

Существенные повреждения получили верхние этажи одного производственного здания. Также пострадали фасады ближайших многоквартирных домов. Ликвидация последствий продолжается, на местах работают оперативные службы.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работы оперативных служб управы районов начнут осмотр поврежденных объектов и устранение последствий. При необходимости муниципалитет готов организовать размещение жителей в пунктах временного пребывания. Также власти планируют компенсировать ущерб владельцам поврежденных автомобилей.

Из-за ликвидации последствий удара временно изменена схема движения в левобережной части города. Проезд для автотранспорта ограничен на участке Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова.

Прокуратура Воронежской области сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. На место выезжал прокурор Железнодорожного района Воронежа Юрий Болдырев. Для приема обращений и правовой помощи открыта горячая линия.