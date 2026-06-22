ВС РФ готовятся к главной битве за Донбасс

Российские подразделения уже находятся рядом с окраинами Славянска и готовятся к освобождению города. Какое значение имеют Славянск и Краматорск, и почему предстоящие бои за них называют «главной битвой за Донбасс», рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно, что под огневой контроль была взята последняя трасса для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в Константиновке. А в Минобороны России сообщили сегодня, что военнослужащие штурмовых подразделений «Южной» группировки войск развернули российский флаг в городе.

После освобождения Константиновки главной задачей армии России станет взятие Славянска и Краматорска, что поставит точку в освобождении ДНР и всего Донбасса, отмечают военкоры.

«По последним данным, российские подразделения уже находятся примерно в 10 км от окраин Славянска. Эти два города Донбасса крайне значимы и их освобождения является одной из важнейших целей СВО», - подчеркивается в сообщении.

Военкоры напомнили, что в 2014 году именно в Славянске и Краматорске началась борьба Донбасса за независимость от нового киевского режима.

«Враг также признает значимость городов: 1 октября 2025 года им присвоили статус Городов-героев Украины. Киев уже готовится к возможному поражению в Донбассе: вывозят предприятия из Славянска, Краматорска и Дружковки», - пишет канал.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские власти ускоряют эвакуацию наиболее важных предприятий из подконтрольных Киеву Дружковки и Славянска. В частности, готовится вывоз производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов.