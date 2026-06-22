В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы в Белополье Сумской области прогремели на фоне звучащих сирен воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинский телеканал пишет РИА Новости.

«В Белополье раздались взрывы», - проинформировал канал «Общественное».

При этом, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, перед взрывами в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В Сумах снова прогремели взрывы

Ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА Вооруженных сил Украины.