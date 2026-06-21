Минобороны сообщило об уничтожении 483 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолётного типа.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над тремя городами и четырьмя муниципальными районами региона было уничтожено более десяти беспилотников.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО отразили атаку на город, сбив два украинских беспилотника.