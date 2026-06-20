Эксперт раскрыл роль НАТО при управлении дронами ВСУ
Существенная часть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает благодаря НАТО. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
По его словам, дроны ВСУ работают с элементами искусственного интеллекта.
Он также подчеркнул, что действия альянса превратили территорию Украины в огромный испытательный полигон новых технологий и вооружений.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что украинские дроны попытались атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).