Существенная часть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает благодаря НАТО. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, дроны ВСУ работают с элементами искусственного интеллекта.

«Образы и цели у них находятся в бортовом компьютере. И эти образы они получают с помощью спутниковой разведки, опять же, группировки стран НАТО, либо с помощью авиаразведки», — сказал Гагин.

Он также подчеркнул, что действия альянса превратили территорию Украины в огромный испытательный полигон новых технологий и вооружений.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что украинские дроны попытались атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).