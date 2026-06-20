Моор: Дроны ВСУ попытались атаковать Тюменский НПЗ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Их атака была отражена, в результате случившегося предприятие не пострадало. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

© Вечерняя Москва

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за 24 часа

В ночь с 19 на 20 июня российские силы ПВО ликвидировали 187 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской областями и другими регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей.

19 июня украинские войска совершили массовую атаку на транспортный цех Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников, после чего он загорелся. В результате пожара никто не пострадал.