В России создадут новейший вид беспилотников

Российские специалисты создали математическую модель для расчёта водородных двигателей беспилотников, не имеющую аналогов на мировом рынке. Об этом рассказали «Известиям» разработчики.

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Программа позволяет инженерам-конструкторам делать точные вычисления без дорогостоящих испытаний, экономя сотни тысяч рублей, и превосходит промышленные стандарты по эффективности в четыре раза. В перспективе модель дополнят ИИ-модулем.

Водородные беспилотники отличаются повышенной автономностью по сравнению с аккумуляторными. Также они могут работать при низких температурах и практически не оставляют теплового следа в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания, пишет издание.

Как уточнил собеседник «Известий» Михаил Гольдберг, практическая ценность разработки — в сокращении затрат на испытания и ускорении создания новых образцов, что особенно важно на этапе прототипирования.