В Кронштадте расставляют бетонные укрытия от беспилотников

В городе Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) начали устанавливать бетонные укрытия для временного нахождения людей во время атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил официальный канал администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в мессенджере МАКС.

© Администрация Кронштадтского района

Власти сообщили, что установка сертифицированных бетонных укрытий происходит на Якорной площади, в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе, 5/9, в 16-м микрорайоне, на улице Зосимова, 8, у сквера "Инчхон", а также на участке на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе, недалеко от автобусной остановки.

"Также в ближайшее время будет опубликован перечень адресов помещений в Кронштадте для временного нахождения во время атаки БПЛА", - сообщили в районной администрации.

Там напомнили, что, согласно рекомендации МЧС, если во время налета БПЛА люди находятся на улице, то им следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении.

"Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения "Безопасный город", просьба не мусорить и использовать объекты по назначению!" - призвали районные власти.

Напомним, в течение весны и в начале июня 2026 года в Кронштадте несколько раз объявлялась угроза БПЛА. Из-за падения сбитых беспилотников были зафиксированы повреждения на земле, пострадали несколько человек.