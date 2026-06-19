«Калашников» представит «Гаруду» в Индии

Концерн «Калашников» представит линейку беспилотников на выставке India Homeland Security Expo в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в Telegram.

Посетителям продемонстрируют беспилотники коптерного типа «Каракурт» и «Голиаф». Микро-дрон «Каракурт-Р», который весит 300 граммов, может выполнять задачи на протяжении 20 минут. Длительность полета «Голиафа-РУ» — 40 минут.

Также концерн представит разведывательный беспилотник самолетного типа СКАТ 350М, который в Индии известен под названием GARUDA («Гаруда»).

«Он установил рекорд класса по рабочей высоте, достигнув 9500 метров во время испытаний в Гималаях», — говорится в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что концерн «Калашников» начал поставки нового разведывательного дрона СКАТ 220 заказчику. Эта модель легче и меньше СКАТа 350М, поэтому она развивает скорость до 160 километров в час.