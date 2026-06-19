Раскрыты предпосылки реформы ВСУ

Реформа Вооруженных сил Украины (ВСУ), анонсированная киевскими властями, обусловлена кадровыми изменениями в правительстве страны. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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По словам эксперта, в начале текущего года пост министра обороны занял «молодой и амбициозный чиновник» Михаил Федоров, который стремится доказать свою работоспособность и эффективность.

При этом в украинской армии, как отметил собеседник издания, накопились объективные проблемы: задержки финансовых выплат, принудительная мобилизация, а также постоянные обещания демобилизации без решения вопроса. Именно эти условия, по мнению Денисова, во многом объясняют появление новых инициатив в рамках реформы.

В конце мая министр обороны Украины Михаил Федоров провел презентацию реформы мобилизации в ВСУ для депутатов Верховной Рады. Однако его идеи подверглись критике.