В Севастополе сбили два БПЛА

Два беспилотника сбиты в Севастополе во время седьмой за сутки атаки Вооруженных сил Украины на город, обломки упали в жилом районе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в "Максе".

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбиты два БПЛА в районе Сахарной головки. <...> В Сахарной Головке на одной из улиц рядом с домом упали обломки БПЛА, на другой улице - обнаружены мотор и пропеллер от БПЛА", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что никто из людей не пострадал.

Ранее он заявлял, что ночью и утром в пятницу отражены пять атак ВСУ, сбито 16 БПЛА. Еще два беспилотника - во время атаки в середине дня. Люди не пострадали.