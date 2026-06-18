ВС РФ ударили по складам БПЛА ВСУ

Российское оборонное ведомство проинформировало о нанесении ударов по складам беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Эта информация содержится в отчете министерства.

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В заявлении говорится, что атакам подверглись 142 района, где находились склады дронов дальнего действия, временные базы украинских подразделений и пункты дислокации иностранных наемников.

До этого российские силы активизировали наступательные операции в зоне спецоперации. Отмечается, что наибольшего продвижения удалось добиться возле Константиновки и Красного Лимана.

Кроме того, сегодня Минобороны РФ объявило об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области и крупному топливному хранилищу около Борисполя, расположенному под Киевом. Также сообщается, что при отходе украинские военные занимаются минированием тел погибших солдат.