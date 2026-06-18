Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в атаке на Москву задействовали дроны типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер». Эти модели устройств были названы в Telegram-канале «Воевода вещает».

В посте допустили, что украинская сторона в налете на российскую столицу применила весь спектр имеющихся дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Украинский дрон «Лютый» считают одним из самых мощных. Масса боевой части дрона может составлять от 50 до 75 килограммов. Он выполнен по классической самолетной схеме с двухбалочной конфигурацией хвостового оперения. Аппарат имеет длину около четырех метров и размах крыла около семи. Предположительно, дальность действия БПЛА составляет порядка 1300-1500 километров, что позволяет ему появляться над Татарстаном, Башкирией и над более близкими к Украине регионами РФ.

FP-1 (Fire Point-1) — это дальнобойный ударный дрон самолетного типа производства украинской компании Fire Point. Предназначен для поражения стратегических целей на расстоянии до 1,6 тысячи километров. Он способен нести боевую часть массой до 120 килограммов.

Украинский дрон «Морок» может поражать цели на дистанции до 800 километров. Вес боевой части устройства составляет 30 килограммов. Беспилотник «Бобер» получил пластиковую конструкцию и несет около 20 килограммов взрывчатки. Дальность его действия оценивается примерно в 1000 километров.

По последней информации, над подлете к Москве за ночь и утро 18 июня удалось ликвидировать более 190 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода.