ВСУ вновь атаковали Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 18 июня вновь пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

В городе работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы. Военные уже уничтожили один вражеский беспилотник в районе Северной стороны.

Воздушная тревога в Севастополе продолжается. Развожаев попросил всех жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

До этого, 10 июня, Украина нанесла удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», в результате чего начался пожар и серьезно пострадало выставочное пространство.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал подробности о погибшем и пострадавших в результате атаки ВСУ на регион.