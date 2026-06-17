Украина ударила по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как рассказал чиновник, военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ и уже сбили один дрон.

Сбит один БПЛА в районе Сапун-горы. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах Михаил Развожаев

О пострадавших или каких-либо разрушениях Развожаев не сообщил.

Ранее публицист Егор Холмогоров раскрыл отношение первого президента России Бориса Ельцина к желанию Севастополя войти в состав страны в девяностые.