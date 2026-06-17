В Европе представили «аналог Tomahawk»

Европейское предприятие MBDA представило перспективную крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которую позиционируют как аналог американской Tomahawk. Об этом пишет Defense News.

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LCM показали на выставке Eurosatory в Париже. Изделие, которое является модификацией морской Naval Cruise Missile (NCM), планируют вывести на рынок к 2030 году. Представитель MBDA Софи Бурдэ отметила, что LCM будет обладать большей дальностью, сниженной заметностью и улучшенной помехоустойчивостью.

Как пишет издание, Европе не хватает оружия для дальнобойных ударов, которое может обеспечить «сдерживание путем создания угрозы российским активам». Этот пробел пытаются восполнить в рамках новых программ, вроде European Long-Range Strike Approach (ELSA).

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По словам Бурдэ, MBDA продвигает новую ракету в рамках программы ELSA — несколько стран проявили интерес к LCM. Также компания ведет переговоры с генеральной дирекцией по вооружению Минобороны Франции. MBDA планирует в этом году подписать контракт на выпуск первой партии ракет.

NCM, которая легла в основу LCM, является модификацией ракеты SCALP-EG. Изделие с дальностью около тысячи километров несет боевую часть весом 250 килограммов.

Ранее в июне стало известно, что российские крылатые ракеты «Калибр» получили блоки отстрела ловушек для защиты от перехвата.