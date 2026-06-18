Жители Покровки Херсонской области, практически полностью уничтоженной Вооруженными силами Украины (ВСУ), находили в своем селе обломки беспилотников польского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы обломки собирали там, Poland, поняли, ну, Польша или кто там, оттуда. Один английский, крыло английское, то, что куски валялись, крылья тоже», — отметил местный житель.

Видео с рассказом очевидца есть в распоряжении журналистов, оно было предоставлено послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

Ранее дипломат сообщил, что украинские БПЛА почти уничтожили село Покровка и заповедный лес в Херсонской области. По словам мирного жителя, военные ВСУ нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после этого принялись атаковать дома местных жителей.