Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своём канале на платформе «Макс», что в регионе сбиты ещё два беспилотных летательных аппарата.

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Ранее во вторник он уже информировал о трёх сбитых дронах и о возгорании нежилого здания на дачном участке. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что мэр Горловки Иван Приходько сообщил о новом преступлении украинских военных против мирного населения. В Никитовском районе города украинский беспилотник нанёс удар, в результате которого пострадала местная жительница. Информации о степени тяжести её ранений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ПВО России за шесть часов сбили 40 украинских беспилотников над 9 регионами.