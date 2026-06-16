На Украине разбился военный самолет

В Хмельницкой области на западе Украины разбился военный самолет ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что официальной информации о крушении пока не поступало. Какой именно самолет разбился, также пока неизвестно — часть местных изданий сообщает, что это истребитель МиГ-29.

По предварительной информации, самолет пролетел над Шепетовским районом, после чего произошел взрыв. При этом, местные жители сообщают, что незадолго до падения в округе был слышен громкий звук полета воздушного судна. Сейчас на месте крушения находится несколько очевидцев, которые снимают обломки.

Как сообщает ТАСС, перед крушением в областной военной администрации предупреждали о военных учениях.