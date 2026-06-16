TWZ: ВВС США располагают 75 стратегическими бомбардировщиками B-52
У военно-воздушных сил (ВВС) США осталось 75 стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress после недавнего крушения самолета. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).
По его информации, ВВС США располагали 76 самолетами до трагедии.
15 июня на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния, США) при взлете потерпел крушение стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (бортовой номер 60-0061) 412-го испытательного авиакрыла ВВС США. Самолет выполнял плановый испытательный полет. Погибли все восемь человек на борту - военные летчики и гражданские специалисты компании Boeing.