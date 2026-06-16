ВВС США располагают 75 стратегическими бомбардировщиками B-52

У военно-воздушных сил (ВВС) США осталось 75 стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress после недавнего крушения самолета. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).

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По его информации, ВВС США располагали 76 самолетами до трагедии.

15 июня на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния, США) при взлете потерпел крушение стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (бортовой номер 60-0061) 412-го испытательного авиакрыла ВВС США. Самолет выполнял плановый испытательный полет. Погибли все восемь человек на борту - военные летчики и гражданские специалисты компании Boeing.