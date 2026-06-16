Подполковник запаса Олег Иванников объяснил исчезновение техников ВВС Украины в Сумской области их переводом в штурмовые подразделения. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В статье отмечается, что в Краснопольском районе специалистов, которые обеспечивали обслуживание и подготовку украинских самолетов к вылетам, теперь в принудительном порядке распределяют в пехотные штурмовые отряды.

По словам Иванникова, технический персонал Воздушных сил Украины остался без привычной работы из-за потери советского авиапарка. Он добавил, что обслуживать западные истребители F-16 или французские Mirage эти специалисты не могут, поскольку вся техническая документация составлена на иностранных языках, которыми личный состав не владеет. В результате авиатехников начали массово переводить в штурмовики, считает подполковник запаса.

Иванников подчеркнул, что не имеющие боевого опыта специалисты инженерно-авиационной службы не понимают тактики штурмовых действий, поэтому либо быстро погибают, либо массово сдаются в плен и дезертируют.

«Из техников штурмовики плохие, и они сами это отлично понимают. Понимают и то, что их бросают на верную смерть, что Киеву они уже не нужны», - заключил подполковник запаса.

Ранее Иванников заявлял, что солдаты ВСУ пропадают в лесу под Сумами, попадая под удары российской артиллерии и подрываясь на своих же минах. По данным Иванникова, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово исчезали в лесу между селами Миропольское и Великий Прикол. Он отмечал, что ВСУ заминировали «все возможные пути отхода» украинских штурмовиков.