США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу, стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей для усиления давления на европейских союзников, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Решение американской стороны стало настоящей неожиданностью для многих партнеров по военному блоку, отмечает FAZ, передает ТАСС. Таким образом Вашингтон пытается заставить европейских союзников самостоятельно закрыть бреши в обороне накануне июльского саммита, говорится в материале.

В конце мая журнал Der Spiegel уже публиковал информацию о планах американского руководства значительно снизить свой вклад в деятельность организации.

Газета Bild также уточняла параметры сокращений в рамках механизма Force Model. Согласно этим данным, командование решило выделить меньше истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и военных кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил лишить Североатлантический альянс трети боевых самолетов.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных из Германии.

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен назвал действия Соединенных Штатов признаком распада организации.