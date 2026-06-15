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FAZ: США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу, стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей для усиления давления на европейских союзников, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков
© Global Look Press

Решение американской стороны стало настоящей неожиданностью для многих партнеров по военному блоку, отмечает FAZ, передает ТАСС. Таким образом Вашингтон пытается заставить европейских союзников самостоятельно закрыть бреши в обороне накануне июльского саммита, говорится в материале.

В конце мая журнал Der Spiegel уже публиковал информацию о планах американского руководства значительно снизить свой вклад в деятельность организации.

Газета Bild также уточняла параметры сокращений в рамках механизма Force Model. Согласно этим данным, командование решило выделить меньше истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и военных кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил лишить Североатлантический альянс трети боевых самолетов.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных из Германии.

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен назвал действия Соединенных Штатов признаком распада организации.