ВСУ могут готовить к сдаче еще один крупный город

Военный аналитик Ян Гагин заявил, что ВСУ экстренно вывозят из Краматорска военно-промышленную базу, архивы и секретные части, готовясь к потере города. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Гагина, в первую очередь ВСУ эвакуируют химические лаборатории и цеха по сборке боевых дронов. Он добавил, что химлаборатории есть у ВСУ почти на каждом участке зоны СВО, поскольку украинские силы активно применяют оружие с химической составляющей.

Гагин заявил, что в этих мастерских чаще всего ведется просто сборка беспилотных систем, а не их производство, поскольку системы поставляются из европейских стран.

«Даже эти мастерские они, конечно, стараются вывозить, как и любое имущество, которое может быть повреждено или уничтожено», - заключил Гагин.

В Минобороны России ранее заявили о «масштабной и срочной» эвакуации предприятий ВСУ из Дружковки, Краматорска и Славянска на запад Украины. Российские военные подчеркнули, что это указывает на подготовку к утрате ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.