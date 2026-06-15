Стало известно о взрывах в Днепропетровске

Сегодня утром в Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

«В Днепре (Днепропетровск до переименования украинскими властями. – Прим. ред.) прозвучали взрывы», - сообщило издание «Общественное».

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, отмечает ТАСС.

Ранее серия взрывов произошла в Полтаве, также сирены воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. При этом военные блогеры уточнили, что ракеты поразили в Полтаве цели, связанные с Вооруженными силами Украины.