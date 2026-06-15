ВВС США довели число бомбардировщиков на базе Фэрфорд до 27

ВВС США увеличили присутствие своей стратегической авиации в Европе, доведя до 27 количество бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, размещённых на авиабазе Фэрфорд в Англии. Усиление группировки произошло на фоне недавних ударов по иранским целям в рамках американо-израильской военной кампании, хотя Центральное командование США (CENTCOM) официально не подтверждало участие этих конкретных машин в боевых вылетах.

© Московский Комсомолец

Согласно данным портала Fairford Movements, ранее авиагруппировка насчитывала 23 самолёта, однако на минувшей неделе к ним присоединились ещё четыре бомбардировщика. В настоящее время на базе дислоцируются 18 тяжёлых бомбардировщиков B-1B Lancer и девять B-52H Stratofortress.

Каждый из этих самолётов способен нести до 24 планирующих 900-килограммовых авиабомб JDAM (с дальностью действия до 20 км) или 12 крылатых ракет JASSM (с дальностью около 300 км).

Несмотря на отсутствие официальных заявлений CENTCOM о применении этих самолётов в ходе двух ночных операций, факты вылетов с базы в этот период были зафиксированы наблюдателями. После достижения договорённостей о прекращении огня между США и Ираном самолёты перешли к выполнению тренировочных вылетов для поддержания боеготовности, включая полёты в регион Ближнего Востока.

Рост авиагруппировки пришёлся на период активной фазы американо-израильской военной кампании против Ирана. В ходе этих операций бомбардировщики B-1B и B-52H ежедневно привлекались для нанесения ударов по важнейшим объектам на территории страны. Указанные боеприпасы (JDAM и JASSM) использовались для поражения наиболее защищённых мест размещения, хранения и производства иранских баллистических ракет, что делало присутствие стратегической авиации на передовой базе в Европе ключевым фактором силового давления на Тегеран.