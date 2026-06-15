В Одессе взорвались запущенные на Крым ракеты

В Одессе при запуске ракет на Крым произошел их взрыв. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Lpr 1.

По имеющейся информации, после схода ракеты сдетонировали, начался пожар. Российский Telegram-канал "Типичная Одесса" сообщает, что в район аэропорта направляется значительное количество карет скорой помощи. По сведениям киевских пабликов, в столице Украины раздался громкий взрыв.

В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога. 11 июня Всеукраинский аграрный совет сообщил, что атаки Вооруженных сил России на порты Одесской области могут привести к обвалу экспорта.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников "Герань" атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. Взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города.

Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу. Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.