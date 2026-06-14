ВС России перешли к тактике «нарезания пирога» в ДНР

Российская армия продолжает освобождение Донбасса – на этот раз в Константиновке. ВС РФ применили тактику «нарезания пирога», которая, по мнению экспертов, позволит вытеснить противника из урбанизированной застройки на освобожденных территориях ДНР. В чем суть этого метода и насколько он эффективен?

Российские военные заняли за сутки 117 зданий в населенном пункте Константиновка (ДНР). Потери противника составили 90 человек. Как сообщает Минобороны, продвижение осуществляется силами «Южной» группировки войск. В настоящий момент продолжается уничтожение блокированных в юго-западной части города формирований ВСУ.

С российской стороны в боях участвуют штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса. Их силами ликвидированы три бронеавтомобиля противника и 20 пикапов. Слаженные действия ВС РФ вынудили украинское руководство начать частичную эвакуацию из соседних агломераций. Так, из Краматорска и Дружковки на запад страны будут переброшены «основные предприятия, организации и их персонал».

Подробнее о событиях в Константиновке и их предыстории рассказал генерал-майор Антон Грунис, командир 4-й мотострелковой бригады.

«В ноябре подразделения и части бригады освободили Иванполье и столкнулись с определёнными трудностями, – вспоминает он. – По сути, бригада, наступавшая до этого на широком фронте, уперлась в междуречье. Слева – река, справа – водоёмы. Фронт наступления сократился, и осуществлять маневры стало сложно».

«Форсировать реку Кривой Торец в ноябре оказалось, мягко говоря, неудобно», – продолжает Грунис, отмечая, что сложившуюся ситуацию обсудили с командующим войсками.

После этого приняли решение продолжить действия лишь частью сил, а основные силы бригады перебросить на несколько километров западнее.

«Если раньше мы действовали восточнее Клебан-Быкского водохранилища, то скрытно передислоцировались в его западную часть и заняли плацдарм на северном берегу. А параллельно командующий предложил оценить противника по его предыдущим действиям», – рассказывает он.

По словам Груниса, из этого анализа сделали вывод: 156-я бригада ВСУ, сформированная уже по стандартам НАТО, оказалась наиболее слабым подразделением. «С замыслом угадали», – говорит он, добавляя, что оборону удалось пробить в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток и Ильиновку.

«Оттуда продолжили действовать в узком месте города. Выбрали изгиб реки. Действовали уже непосредственно в высотной застройке», – добавляет он.

Военные «перерезали» населенный пункт по улице Леваневского и продолжили движение в направлении Дружковки. Затем бригада заняла завод «Автостекло», после чего все её подразделения одновременно пошли в атаку по разным направлениям.

«Нарезали город как пирог», – резюмирует Грунис.

По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, эта фраза описывает достаточно простую, но эффективную тактику. «Нарезка «пирога» осуществляется на основе подхода «просачивания малых групп», сформировавшегося в условиях засилья БПЛА», – сказал он.

Дешевизна и легкость производства дронов, поясняет эксперт, сделали реальностью круглосуточное наблюдение за фронтом.

«На сегодняшний день армии способны «выслеживать» не просто колонну или группу противника, а даже конкретного пехотинца, пытающегося найти «лазейки» в линии обороны», – говорит он.

Соответственно, уровень опасности для рядовых бойцов как никогда высок.

«В таких обстоятельствах развивать хоть сколько-нибудь удачное наступление становится возможным лишь при выдвижении в сторону города небольшими группами, которые будут передвигаться скромными отрезками внутри урбанизированных районов», – акцентирует собеседник.

Тактика строится на том, что небольшое число солдат буквально переходит или даже перебегает от одного дома к другому, сохраняя возможность для мгновенного укрытия. Постепенно подобные группы начинают скапливаться в городской черте в нескольких точках одновременно. Подготавливается основа для развития наступления.

Противник, конечно, действует примерно так же, но в обороне.

«Наша задача на этом фоне – быстрее него накопить достаточно сил и средств, а затем «перерезать» небольшой участок города, вынудив тем самым ВСУ отойти назад. Именно так происходит то самое «нарезание пирога», – уточняет он.

Речь идет об «игре в долгую».

«Ставка делается на то, чтобы для группировки противника были постепенно заблокированы районы, по которым может проводиться снабжение. Со временем передача провианта или боеприпасов станет невозможной даже по воздуху в силу своей затратности. Тогда ВСУ и начнут самостоятельно выходить с занятых территорий», – пояснил собеседник.

В целом же, подчеркивает эксперт, освобождение Константиновки – важная задача.