В Польше в воздух подняли дежурные военные самолеты

Польские военные самолеты были подняты в воздух в ответ на предполагаемую активность российских сил на Украине.

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Оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило о повышении готовности авиации и наземных средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность в приграничных районах.

Согласно информации, опубликованной на странице оперативного командования в соцсети X, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве.

"Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - говорится в сообщении.

Польские военные подчеркивают, что предпринятые меры имеют превентивный характер и направлены на защиту территорий, которые могут оказаться уязвимыми из-за обострения ситуации на Украине.

Регулярные сообщения о повышении боевой готовности польских ВВС появляются на фоне частых объявлений воздушной тревоги на территории Украины. Информационный портал NaTemat ранее отмечал, что частые вылеты истребителей, вызванные активностью российской авиации, создают значительную финансовую нагрузку на польский бюджет. По данным Министерства национальной обороны, стоимость одного летного часа для истребителя F-16 составляет около 76-77 тысяч злотых (примерно 21 тысяча долларов).

Данные меры отражают растущую обеспокоенность Польши по поводу безопасности в регионе и необходимость поддерживать боевую готовность своих вооруженных сил. Ситуация на восточной границе Европы остается напряженной, и Польша продолжает внимательно следить за развитием событий.