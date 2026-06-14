ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки 55 раз

Украинские боевики за последние сутки атаковали Белгородскую область 55 раз. Удары наносились по Белгороду и ещё двенадцати округам региона, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

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По его словам, российские расчёты ПВО сбили и подавили 138 беспилотников противника.

Белгородская область остаётся самым интенсивно обстреливаемым регионом России с начала специальной военной операции. Ежедневно приграничные города и сёла подвергаются ударам со стороны ВСУ из артиллерии, РСЗО и с помощью беспилотников.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки силы ПВО сбили над пятнадцатью регионами России 249 дронов самолётного типа.