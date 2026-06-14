Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками еще два российских региона — Тульскую и Смоленскую области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

Военкоры сообщили, что был атакован Новомосковск в Тульской области, где расположено химическое предприятие «Азот». В Смоленской области был совершен налет БПЛА на город Вязьму.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 109 беспилотников ВСУ над регионами России за день.