ВСУ атаковали гараж больницы в Херсонской области

Санитарные автомобили повреждены в результате удара ВСУ при помощи БПЛА по ангарному помещению Горностаевской ЦРБ в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Горностаевского округа.

"Вследствие сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата по помещению ангарного типа ГБУЗ ХО "Горностаевская ЦРБ", используемому для размещения санитарных автомобилей, повреждены специальная техника и само помещение. Повреждения получили фельдшерско-акушерский пункт на базе автомобиля "Газель Next", санитарный автомобиль УАЗ-450", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что пострадавших в результате атаки нет.