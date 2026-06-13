ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС

Вооруженные силы Украины вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС, повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Об этом сообщается в канале ЗАЭС в "Максе".

"ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха", - сказано в сообщении.

Высокая угроза повторных атак ВСУ сохраняется.

Работа Запорожской АЭС контролируется персоналом, безопасность эксплуатации обеспечена, системы функционируют в нормальном режиме, радиационный фон находится в пределах естественных значений, сообщили на станции.

При ударе никто не пострадал. Оценить ущерб пока невозможно из-за угрозы повторных атак.

ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ об атаке ВСУ на транспортный цех. Инспекторам МАГАТЭ покажут место атаки, если это будет безопасно, сейчас такой возможности нет из-за угрозы повторных атак, рассказали на ЗАЭС.