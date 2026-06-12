Путин: РФ в одиночку противостоит всему НАТО

Россия в настоящий момент практически в одиночку противостоит всему коллективному Западу в лице НАТО. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими - участниками СВО.
Президент обратил внимание на "высокотехнологичный характер ведения вооруженной борьбы".
"Именно это и происходит у нас на глазах", - заметил он. "Для всех хорошо ясно, - подчеркнул Путин, - Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно так сказать, коллективному Западу в виде известной организации - Североатлантического блока".