НАТО теряет мощь: Трамп приказал выводить технику из Европы

Администрация США планирует масштабное сокращение своих вооруженных сил, дислоцированных в Европе для операций НАТО. Согласно внутреннему документу, который оказался в распоряжении газеты The New York Times, Вашингтон намерен вывести значительную часть своей авиации и корабельных группировок из региона.

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Согласно полученным союзниками США планам, «Соединенные Штаты сократят количество истребителей F-16 и F-15E с примерно 150 до 100». При этом изменения затронут не только истребительную авиацию. «Вашингтон намерен вывести часть самолетов морской разведки — их число уменьшится с 26 до 15, — сообщает издание. — Помимо этого, Соединенные Штаты планируют перебросить из региона все свои восемь самолетов-заправщиков». В рамках стратегии также рассматривается передислокация авианосной ударной группы, включающей десятки истребителей, и подлодки с ракетным вооружением. В Пентагоне от комментариев по данному вопросу отказались.

Решение о сокращении присутствия стало логическим продолжением позиции президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался о целесообразности участия страны в альянсе. В апреле текущего года глава администрации США в беседе с The Daily Telegraph заявил, что испытывает отвращение к НАТО и рассматривает возможность выхода из организации. По словам президента, он не видит смысла в партнерстве, которое не поддержало Вашингтон в ходе конфликта с Тегераном. Тогда же Трамп охарактеризовал НАТО как «бумажного тигра», подчеркнув, что никогда не питал симпатий к этой структуре.