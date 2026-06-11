В России испытали торпеду УМТ для беспилотников

Универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которую можно применять с боевых беспилотников, прошла предварительные испытания. Об этом сообщает ТАСС.

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Изделие разработала Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Представитель предприятия отметил, что УМТ можно использовать для поражения подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов.

«Применяется с вертолетов, самолетов, боевых беспилотников. Торпеда прошла предварительные испытания», — сказал он на полях международного военно-морского салона «Флот-2026».

В мае стало известно, что атомные подводные лодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» Военно-морского флота России прикрыли антидроновыми сетями.

В апреле Минобороны России сообщило, что корвет «Гремящий» проекта 20385 в ходе учений применил торпеду комплекса «Пакет-НК» по субмарине условного противника. Подлодку обнаружил вертолет Ка-27ПЛ.