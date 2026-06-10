Развожаев сообщил об уничтожении беспилотников в Севастополе

Вооруженные силы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, сбито два БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам Развожаеа, в городе работает система противовоздушной обороны и действуют мобильные огневые группы.

«Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», – написал глава региона в «Максе».

Он призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.Военнослужащие продолжают работу по уничтожению вражеских дронов. Для поражения целей применяются различные средства, включая стрелковое оружие, добавил Развожаев.