Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказываются от идеи организовать блокаду Крымского полуострова. Возможный план атак ВСУ на Крым раскрыл российский военкор Евгений Поддубный.

По словам журналиста, для этой цели ВСУ используют «широкую номенклатуру беспилотных систем», среди которых и изделия иностранного производства.

«Противник продолжает наращивать усилия в части ударов по нашей территории. При этом киевский режим концентрируется на системном огневом поражении объектов на Крымском полуострове», — Евгений Поддубный военкор.

Названы места запуска атакующих Россию украинских дронов

Журналист добавил, что ВСУ сосредоточены на попытках поражения гражданских объектов, чтобы нанести максимальный урон населению и добиться медийного эффекта.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что украинский дрон ударил по тепловозу, направлявшемуся из Москвы в Симферополь — жертвой атаки стал помощник машиниста, еще один человек получил ранения. До этого, 4 июня, ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. В результате пострадали четыре человека, один из них не выжил.