ВСУ атаковали "Тепловодоканал" в Энергодаре

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию "Тепловодоканала" в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города - спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Продолжаются вражеские удары по критической инфраструктуре города. Сегодня в 13:20 ВСУ с применением двух дронов нанесли удар по "Тепловодоканалу". Киевский режим целенаправленно атакует систему, отвечающую за подачу воды и тепла в дома горожан", - написал он в "Максе".

В результате атаки повреждены четыре легковых автомобиля, находившихся рядом, уточнил Пухов.