ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара

Украинская армия атаковала беспилотниками здание администрации Энергодара. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил мэр города Максим Пухов.

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Помимо этого, ночью БПЛА также атаковали генераторы торговых точек.

— Сейчас идет атака на здание администрации. Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет, — сообщил Пухов в беседе с РИА Новости.

8 июня Вооруженные силы Украины также ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены две гражданских машины. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

До этого ВСУ атаковали школу и детский сад в Запорожской области. В здании выбило стекла, пострадавших в результате инцидента нет.