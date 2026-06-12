ВСУ атаковали дронами здание администрации Энергодара
Украинская армия атаковала беспилотниками здание администрации Энергодара. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил мэр города Максим Пухов.
Помимо этого, ночью БПЛА также атаковали генераторы торговых точек.
— Сейчас идет атака на здание администрации. Уже 11 прилетов по зданию. Пострадавших нет, — сообщил Пухов в беседе с РИА Новости.
8 июня Вооруженные силы Украины также ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены две гражданских машины. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.
До этого ВСУ атаковали школу и детский сад в Запорожской области. В здании выбило стекла, пострадавших в результате инцидента нет.