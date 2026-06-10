Российские средства радиолокационного контроля зафиксировали очередную активность иностранной разведывательной авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные систем слежения за воздушным движением, самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV, принадлежащий Военно-воздушным силам Швеции, выполнил длительный полет над территорией Финляндии в непосредственной близости от границ России.

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Борт поднялся в воздух примерно в десять часов утра по московскому времени с авиабазы шведских ВВС, расположенной в городе Линчепинг. После набора высоты разведчик взял курс на восток, пересек Балтийское море и вошел в воздушное пространство Финляндии, которая является членом НАТО с апреля 2023 года.

Далее самолет начал двигаться вдоль российско-финляндской границы, охватывая своим маршрутом стратегически важный отрезок между Санкт-Петербургом (вторым по величине городом России и крупнейшим портом на Балтике) и Петрозаводском (столицей Республики Карелия). Такой район полета позволяет бортовой радиоэлектронной аппаратуре перехватывать сигналы российских военных и гражданских систем связи, а также контролировать передвижение войск и кораблей Балтийского флота.

Стоит отметить, что шведский самолет Gulfstream IV не впервые выполняет подобные задачи. Этот борт регулярно совершает разведывательные полеты не только у западных границ РФ (включая Балтийское море и регион Калининграда), но и периодически появляется над акваторией Черного моря вблизи полуострова Крым, выполняя функции дальней радиолокационной разведки.

Данный вылет происходит на фоне беспрецедентной активности Североатлантического альянса у российских границ, о которой в последние годы неоднократно заявляли представители Министерства обороны РФ и президент Владимир Путин. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность сухопутной границы альянса с Россией увеличилась более чем вдвое, и альянс активно использует новые возможности для наращивания разведывательной деятельности, называя это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе, предупреждая, что подобные действия нарушают баланс сил и ведут к росту военной напряженности.