В России раскрыли, где Киев прячет главные ракеты

После утренней атаки украинской крылатой ракетой «Фламинго» по городу Чебоксары, в результате которой пострадали три человека, российское общество и военные эксперты задались вопросом: где производится это оружие и почему его не удается уничтожить до пуска? В интервью aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, где и как собирают эти ракеты, а также назвал эффективные способы борьбы с производством.

По словам Кнутова, вопреки распространенному мнению, «Фламинго» собирают не на одном огромном заводе, который легко обнаружить со спутника. Вместо этого киевский режим создал сеть небольших, тщательно замаскированных предприятий, рассредоточенных по всей территории Украины.

Эксперт заявил: «Сборка "Фламинго" идёт, как правило, под землёй". Кнутов указал: "Крупные детали приходят на Украину из-за рубежа, их собирают, а дальше в фурах под видом детского питания или ещё каких-то грузов везут непосредственно к месту запуска с соблюдением маскировки».

Эксперт подчеркнул, что у России есть все необходимые средства для решения проблемы радикально — путем поражения самих сборочных цехов. На вопрос, какое оружие для этого потребуется, Кнутов ответил, что никакого сверхоружия не нужно.

«"Орешник" — это слишком сложно. Здесь даже "Искандера" хватит, достаточно и крылатых ракет», — пояснил он.

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«Самый правильный подход — это уничтожение ракет в местах производства и сборки, а перехват в воздухе — это уже вспомогательная мера», — резюмировал Юрий Кнутов, добавив, что на данный момент на это и должны быть направлены главные усилия.

Напомним, что ранее Кнутов уже перечислял пять типов российских систем ПВО (С-300, С-400, «Панцирь», «Бук-М2» и «Бук-М3»), способных эффективно сбивать «Фламинго» в воздухе. А в Министерстве обороны России сообщили, что только за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты данного типа, а также более семисот беспилотников самолетного типа.