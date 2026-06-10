В Польше пригрозили Украине конфронтацией

Отказ Киева с уважением относиться к памяти поляков, ставших жертвами преступлений украинской военной организации, приведет к конфронтации с Варшавой, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества", — сказал он в эфире телеканала TVN24.

Стало известно о реакции Запада на конфликт Польши и Украины

Согласно информации, опубликованной изданием Telegraph, Лондон намерен поддержать Киев в создании собственной системы противовоздушной обороны, аналогичной американскому комплексу Patriot. Целью данного шага является уменьшение зависимости Украины от поставок вооружений из США.